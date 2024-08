Polícia inicia ação contra lava-jatos

As Polícias Civil e Militar realizaram ontem uma operação que busca interditar dezenas de lava-jatos clandestinos que funcionam na Rua Leopoldo Bulhões, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Além disso, a ação tem o objetivo de coibir o tráfico de drogas e roubos de carga e de veículos na região, praticados pelo Comando Vermelho (CV). Até o fechamento desta edição, 23 pessoas foram presas em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, as investigações da 'Operação Limpidus II' apontam que os estabelecimentos da via furtam energia elétrica e água e cometem crimes ambientais, além de manterem ligação com o tráfico das comunidades próximas.

"A desordem urbana na região e a presença da criminalidade no entorno prejudicam o tráfego de veículos e a segurança da via. Além disso, a rua acaba sendo utilizada como rota de fuga para roubos de carga e de veículos", informou a corporação..

Ao todo, 50 pontos de lava-jatos clandestinos e comércios com máquinas caça-níqueis foram interditados. Os agentes fecharam estabelecimentos na via com emprego de furto de energia.