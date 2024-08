Genro é suspeito

A família de Valdemir Araújo Lima, de 46 anos, acusa o genro do padeiro de tê-lo assassinado a tiros na noite de domingo, em Nova Iguaçu. Ele teria sido atingido por pelo menos 10 disparos na frente da filha, Jayanne Santos Lima, de 24.

Segundo Jayanne, todos estavam em uma festa, quando Valdemir a levou para sua casa, no bairro Luiz de Lemos, junto com o neto, de 1 ano. Em seguida, ela seguiu para a própria residência, no bairro Jardim da Veiga, na companhia do suspeito, que acessou o imóvel pulando a janela, já que a chave estava na mochila da criança.

Para entrar em casa, Jayanne deu dois tapas na porta, quando o suspeito saiu descontrolado de casa e passou a agredi-la. Aos ouvir os gritos da vítima, vizinhos a acolheram e a levaram para a casa do pai dela.

Depois, o acusado, que tem 31 anos e trabalha como motoboy, chegou à casa do sogro para agredir a companheira novamente. Na tentativa de proteger a filha, Valdemir foi baleado. "Ele chegou armado... Eu estava com nosso filho no colo, e ele apontou [a arma] para mim. Meu pai pediu para ele ir embora... Foi nesse momento que ele atirou dez vezes, na minha frente e do nosso filho. Ele matou o meu pai", disse Jayanne ao 'RJ1', da TV Globo.