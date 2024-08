Nós, moradores do bairro Austin, em Nova Iguaçu, estamos pedindo socorro. A situação aqui está se tornando insustentável, com muitos de nós sendo assaltados de madrugada, quando saímos para trabalhar. A situação é ainda mais crítica na Rua Márcio Vieira de Oliveira, próximo ao Colégio Kerma Moreira Franco, onde os assaltos acontecem praticamente todos os dias. Estamos vivendo com medo constante.