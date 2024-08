Reclamo sobre as passarelas dos BRTs. Além de ter que dividir o espaço com ciclistas, também estamos enfrentando o problema dos motoqueiros que usam as passarelas para atravessar de um lado para o outro. Isso torna o uso das passarelas ainda mais perigoso e caótico. Seria muito útil se a Guarda Municipal pudesse colocar um guarda para fiscalizar e multar esses motoqueiros.