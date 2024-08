Leandro Hassum homenageia filha grávida: 'Minha vida'

O ator e humorista Leandro Hassum publicou na noite de segunda-feira, 5, uma foto de sua filha, Pietra Hassum, de 24 anos, exibindo o barrigão, com a legenda "Meu mundo". Pietra, que espera sua primogênita, retribuiu o carinho do pai com emojis de coração. Confira aqui

Internautas comentaram sobre as maravilhas dessa nova fase como avô. "Bem-vindo ao clube. Melhor coisa do mundo", escreveu Marcelo Timoteo Do Rosario. Enquanto a seguidora Vanessa Castilho comentou: "Você vai entender quando a princesa nascer o que é amor de verdade. E o complemento do amor de pai que vai multiplicar milhões de vezes. Parabéns, vovô e família".

Famosos como a atriz Ingrid Guimarães, a apresentadora Adriane Galisteu, o ator Marcelo Adnet e a ex-BBB Fernanda Bande também enviaram suas felicitações.

Desde que a notícia, Leandro Hassum vem fazendo homenagens à filha, demonstrando todo seu carinho e felicidade com a chegada da netinha, que já tem nome: Aurora. Na primeira publicação falando sobre a gravidez da filha, o humorista escreveu: "É isso, vou ser avô. Maior presente da minha vida e da vovó. Te amo, filha. Vou mimar muito minha linda neta". Confira aqui .