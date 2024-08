Ex-BBB Beatriz Reis dá casa de luxo para a mãe: 'Te prometi'

A ex-BBB Beatriz Reis presenteou sua mãe, Aricelina Reis, com uma casa. A atriz anunciou a novidade no Instagram na segunda-feira, 5. "Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta para chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista! Mãe, bem-vinda à nossa nova casa", escreveu a ex-sister, também conhecida como Bia do Brás.

"Minha filha, meu amor, você é uma grande bênção e merece tudo de bom na sua vida", retribuiu a mãe.

Localizada em um condomínio em Atibaia, em São Paulo, a mansão estimada em R$ 2,5 milhões, tem 333 m², quatro quartos, quatro banheiros, piscina, garagem com vaga para quatro carros, banheira de hidromassagem, churrasqueira e já vem semimobiliada, segundo informações contidas no anúncio da casa.

Desde que deixou o BBB 24, em abril, Beatriz tem protagonizado campanhas publicitarias de grandes marcas e se destacando no mercado, mais até que o próprio campeão da temporada, Davi Brito.

"Com todo meu carinho e gratidão, realizo o sonho de ser parte da família Globo", compartilhou Bia nas redes.