Churrasco divertido: casal conquista seguidores com humor nas redes sociais

Os criadores de conteúdo Jéssica e Mário Dias, conhecidos como “casal di doido”, estão bombando nas redes sociais desde o ano passado com publicações bem humorados sobre o amor do rapaz por churrasco. Com mais de 300 mil seguidores no TikTok, os influenciadores acumulam milhões de visualizações em vídeos que mostram o preparo da carne em lugares e horários inusitados, como no estacionamento de shoppings e até no motel.

Em viral publicado no domingo (4), Mário brinca com o fato do pão de alho ser a parte mais difícil do churrasco. “Piscou e o pão de alho queima”, escreveu na legenda do post visto por mais um milhão de pessoas.

Assista ao vídeo: