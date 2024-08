Polícia prende casal por abusar sexualmente de menina de 7 anos

Um casal foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (5) em Campo Grande, Zona Oeste, por abusar sexualmente de uma menina de 7 anos e por produzir e manter vídeos dos abusos. A criança é filha da mulher detida.



A ação foi conduzida por agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV). Segundo as investigações, o casal, que mantinha um relacionamento amoroso há algum tempo, abusava sexualmente da menina.



Na tarde de segunda-feira (5), a avó materna da vítima testemunhou, por meio de imagens de câmeras de segurança da residência, o homem e a mulher tendo relações sexuais com a criança. A avó imediatamente denunciou o crime à DCAV.



Agentes da Polícia Civil foram ao local, prenderam a mãe da vítima, que confessou os abusos e permitiu acesso ao celular, onde foram encontrados vídeos do crime. O homem fugiu antes da chegada dos policiais, mas foi localizado posteriormente em um motel em Bangu, também na Zona Oeste.



Os dois foram autuados em flagrante por estupro de vulnerável e produção de vídeo de conteúdo pornográfico infantil.