Atuação de milhões! Pai se passa por paciente para testar filha estudante de medicina

Nesta segunda (5), a estudante Luiza Salino compartilhou nas redes sociais vídeo do pai Celso Salino, cirurgião há 28 anos, testando as habilidades acadêmicas da irmã Renata, aluna do 2° ano de medicina. “Seu pai é médico e finge ser paciente o dia todo pra treinar sua irmã mais nova a agir sob pressão”, escreveu a jovem. Na publicação, que já conta com mais de um milhão de visualizações, Celso finge sentir dor e pede para ser atendido por Renata. “Eu estou de férias”, ironizou a moça. “Mas é omissão de socorro se você não me atender”, rebateu o pai.



Na web, muitos se divertiram com o diálogo. “Nossa, vocês são uma graça”, elogiou uma internauta. “O pior de tudo é que ele imita certinho”, disse outra. Assista!