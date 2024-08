Na Comunidade Fernão Cardim, estamos enfrentando uma situação alarmante com a presença de milicianos encapuzados usando roupas da polícia civil e armamento do exército. Além do uso de uniformes, eles estão cobrando taxas exorbitantes dos moradores: R$ 57,00 para residências e R$ 200,00 para quem tem bar ou barraca. Essa intimidação é absolutamente inaceitável e gera um clima de medo e insegurança.