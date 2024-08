Bebê conquista internet ao demonstrar ciúmes da mãe com cachorra da família

O bebê Léo surpreendeu a web ao se recusar a dividir a mãe Rode Santos com Mel, a cachorra da família. Em vídeo com mais de três milhões de visualizações, a criança briga com o animal de estimação que estava com a pata debruçada sobre as pernas da mulher. “É minha mamãe”, resmungou o pequeno na publicação compartilhada no TikTok. Em seguida, a criadora de conteúdo tenta apaziguar a situação. “A Mel é nossa cachorrinha, tem que amar ela”, explicou.



A cena de ciúmes fez sucesso entre os internautas. “Que linda a mãe ensinando ao filho a ser carinhoso com a Mel”, escreveu uma seguidora. "A Mel nitidamente entendendo a birra e se mantendo firme na proposta de irritar o irmão”, brincou outra. Veja!

@rodesantos O leo tem ciumes da mel kkkk agora pronto ♬ som original - Rode Santos