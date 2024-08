Criador de conteúdo descreve bastidores de um dia caótico de trabalho: ‘Desci do ônibus, meu sapato descolou’

Com publicações que chegam a mais de seis milhões de visualizações, o humorista Douglas Ramalho garante a risada do público ao recriar situações que vão de interpretar um frango empanado esperando ser frito a como se comportar na rua sendo casado. No vídeo mais recente, publicado na manhã desta quarta-feira (7), o influenciador narra os perrengues de um dia caótico de trabalho. “Indo pro trabalho, o ônibus enguiçou. Voltando, tava sem ar condicionado. Desci do ônibus, o meu sapato descolou”. Assista!.