Trabalhador é baleado durante tiroteio

Um funcionário da divisão de urbanização da prefeitura de Niterói, na Região Metropolitana, foi baleado na perna, na manhã de ontem, durante um confronto entre policiais militares e traficantes no Morro do Caniçal, no Cafubá, bairro da Região Oceânica do município.

Segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento pela Estrada Francisco da Cruz Nunes quando encontraram homens "em atitude suspeita". O grupo foi encurralado pelos policiais na Rua Deputado José Luís Erthal, houve tiroteio e três homens foram presos. Duas pistolas, três rádios comunicadores, dinheiro e drogas foram apreendidos.

Após o confronto, o trabalhador identificado como Daniel Rodrigues de Souza foi encontrado baleado no chão. O tiro acertou sua perna esquerda. Os agentes o socorreram e o levaram à UPA Mário Monteiro.

De lá, a vítima foi transferida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), ainda em Niterói, onde recebeu atendimento do setor de ortopedia e foi levado para o centro cirúrgico. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), seu quadro é considerado estável.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Segundo a Polícia Civil, os PMs que participaram da ação foram ouvidos e tiveram as armas apreendidas para perícia.

Em nota, a prefeitura de Niterói informou que o homem estava trabalhando em obras de urbanização no Caniçal e utilizava os equipamentos de proteção individual. "A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) já solicitou, junto à empresa terceirizada, que a vítima receba todo o apoio necessário, e vai acompanhar de perto a recuperação do trabalhador", afirma.