Na Rua Pereira Leitão, esquina com a Rua Bernardino de Andrade, próximo ao Portão 4 do Parque Madureira, na Zona Norte, há um vazamento de água potável que está indo diretamente para o ralo. Esse desperdício de água potável é inaceitável. Peço urgentemente às autoridades que tomem as medidas necessárias para consertar esse vazamento e evitar o desperdício de um recurso tão valioso.