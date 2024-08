Aeronave é apreendida no Campo de Marte sob suspeita de uso para o tráfico de drogas

Uma aeronave usada por uma organização criminosa para transportar drogas foi apreendida em um pátio no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, nesta quarta-feira, 7. Procurada pelo, a PAX Aeroportos, concessionária que administra a operação do local, ainda não se manifestou.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a Polícia Civil suspeita que o avião tenha sido usado para transportar drogas tanto pelo Brasil quanto por outros países devido às rotas feitas pela aeronave. A polícia encontrou o bimotor enquanto cumpriam oito mandados de busca e apreensão contra o crime organizado e lavagem de dinheiro.

Os policiais, que investigam os envolvidos no esquema criminoso há um ano, descobriram que os responsáveis pela aeronave formavam uma quadrilha que prestava serviços para facções. Os agentes tentavam encontrar o avião há semanas e descobriram seu paradeiro durante o cumprimento dos mandados.

O atual dono do bimotor morava no Tatuapé. Como mostrou o Estadão mostrou, o dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) tem financiado a compra de imóveis em prédios de alto luxo e até fintechs em área nobre do bairro, na zona leste paulistana. A região também tem concentrado operações policiais e acerto de contas entre membros da facção.

As suspeitas em relação a essa aeronave se iniciaram porque o dono anterior não tinha capacidade financeira para adquirir o avião. Até o momento, ninguém foi preso e o nome de nenhum dos suspeitos foi divulgado. O caso segue em segredo de Justiça.