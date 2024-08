Incêndio em caminhão: 110 pessoas são internadas por intoxicação

Rio - Chegou a 110 o número de pessoas hospitalizadas por causa de um incêndio em um caminhão em um túnel na Linha Amarela , nesta quinta-feira (8). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, até o momento, 61 vítimas foram encaminhadas para unidades de emergência da cidade. Do total, duas das vítimas estão internadas em estado grave.

O incidente aconteceu por volta das 7h20 desta quinta-feira (8) no Túnel da Covanca. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a correria causada pelo acidente e diversas pessoas tentando fugir da nuvem de fumaça que estava se formando no interior do túnel. Pelo menos 20 carros foram abandonados pelos motoristas na via expressa.

Veja o vídeo:

Caminhão pega fogo na Linha Amarela e gera pânico na via.



A Rio de Janeiro Refrescos, empresa responsável pelo caminhão, informou que investiga as causas do incêndio e que os funcionários que estavam no veículo não se feriram. "A empresa mantém contato com as autoridades e se solidariza com as pessoas impactadas pelo acidente", destacou.