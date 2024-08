Na Rua da Pedreira, esquina com a Rua Goiás, em Cascadura, tem ocorrido arrastões com frequência. Essa situação está gerando grande preocupação e insegurança para os moradores da área. Pedimos que as autoridades policiais aumentem o patrulhamento na região e tomem as medidas necessárias para garantir a segurança de todos. A presença policial mais intensa pode ajudar a prevenir esses crimes.