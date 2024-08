Mãe mata o próprio filho e confessa na Internet

Moradores de Saquarema, na Região dos Lagos, estão em estado de choque após um crime bárbaro que abalou a região. Nesta quarta-feira, Ana Clara Santos, de 26 anos, foi presa em flagrante após estrangular o próprio filho, de apenas 3 anos e, em seguida, fazer uma postagem nas redes sociais confessando o homicídio. Na publicação, ela escreveu: "Eu matei meu filho, mandem uma viatura". Uma das linhas de investigação é a possibilidade de Ana Clara ter sofrido algum surto psicótico grave, que teria sido o gatilho para o crime.

A mensagem foi recebida com incredulidade pelos amigos e familiares. Muitos pensaram, inicialmente, se tratar de uma brincadeira de mau gosto ou de um ataque hacker. No entanto, o crime foi confirmado.

Kelly Lopes, tia do menino Theo Kaio Braga Lopes, disse ao MEIA HORA que ainda não consegue acreditar. Segundo o relato, a família paterna está sem chão e muito abalada. "Ela matou o meu sobrinho justamente numa data próximo ao dia dos pais, próximo ao aniversário da minha mãe e da irmã dele. A gente sempre pediu a guarda dele, dávamos o suporte no que ele precisava, mas ela não deixava ninguém da família ter contato. Para encontrar, tinha que ser nas condições dela e da forma que ela queria. A única ajuda que ela aceitava era financeira", explicou a irmã do pai da criança.

Para a família paterna, o menino era vítima de maus-tratos e, segundo os parentes, Ana Clara premeditou o crime. "Ela já estava planejando tudo, porque no último mês ela voltou a ter contato com a minha mãe e mandava vídeos dele. Ela também chamou o avô materno para conhecer o menino. Ela fez isso para a família ter os últimos contatos antes dela cometer essa tragédia", desabafou.

Segundo a tia da criança, a família esteve no IML de Cabo Frio para liberação do corpo e o resultado da perícia constatou que a causa da morte foi asfixia mecânica. "Ela sufocou ele, provavelmente com um travesseiro", relatou.