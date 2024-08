Final de concurso de música de rua será neste sábado em São Paulo

Entre a fase de inscrições, seletivas e eliminatórias, o concurso de música de rua "Toca aí" percorreu 155 dias e a final será neste sábado (10), a partir das 12h, na praça da Colmeia, no Pátio Metrô São Bento, região central de São Paulo. Entrada grátis.

Nove candidatos estão na disputa e os três melhores colocados vão receber um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil. Os vencedores e outros 27 competidores vão ganhar um kit de divulgação com vídeo e fotos em alta resolução de suas apresentações.

Os nove melhores colocados são Dirimbó, Eluna, Maracatu Agô Anama, Anati, Lino e os Lírios, Renato Kola, Resilientes, Matheus Brisa e Jeycbass e todos eles subirão ao palco. Dirimbó faz um som instrumental; Eluna tem em seu repertório música brasileira, soul e hip hop; Maracatu Agô Anama apresentará o maracatu de baque; Anati traz música pop.

Poesias e músicas

Lino e os Lírios apresentam poesias; Renato Kola canta hip hop, enquanto que os Resilientes vão apresentar um som latino; Matheus Brisa traz hip hop e, para finalizar, Jeycbass promete muito jazz e música preta brasileira. O projeto do concurso foi contemplado com recursos do Programa de Ação Cultura (Proac Editais), do governo paulista.

Os concursos musicais sempre são uma oportunidade para artistas em início de carreira mostrar seus trabalhos.

E os músicos de todo o país têm até dia 16 de setembro para fazer a inscrição no Festival de Música da Rádio Nacional e também no 21º Prêmio Rádio MEC. A iniciativa das premiações organizadas pelas emissoras públicas de rádio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) tem por objetivo revelar e reconhecer talentos da música brasileira em obras inéditas.