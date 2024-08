Coronel da PM é encontrado morto dentro do próprio apartamento

O coronel da Polícia Militar, Victor Cezar Peixoto Nunes, de 63 anos, foi encontrado morto, nesta quinta-feira (8), em seu apartamento na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, Zona Sul.



Agentes do 23° BPM (Leblon) atenderam à ocorrência e constataram que o coronel, que estava na reserva, já havia falecido há pelo menos 24 horas. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h30 para a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



A 14ª DP (Leblon) está investigando o caso, e uma perícia foi realizada no local. A causa da morte ainda não foi determinada.