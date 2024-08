Filho de ex-presidente do Salgueiro é alvo da polícia por atrapalhar investigações sobre homicídio

A Polícia Civil realiza nesta sexta-feira (9) uma operação com mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na morte de Antônio Gaspaziane Mesquita Chaves, dono do bar Parada Obrigatória, em Vila Isabel, Zona Norte. O crime estaria ligado a disputas envolvendo o jogo do bicho. Entre os investigados está Renato Augusto Fernandes Duran, filho da ex-presidente do Salgueiro, Regina Celi.



De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Renato é suspeito de obstruir as investigações e apontado como gerente da área onde a vítima possuía bares. Outro alvo da operação é Lucas Jordão Duarte, que foi levado à delegacia para prestar depoimento.



A ação de hoje é um desdobramento da Operação Malefactores, realizada na quinta-feira (8), quando foi preso Ryan Patrick Barboza De Oliveira, responsável por monitorar a vítima. As investigações indicam que Renato, Lucas e Ryan fazem parte do mesmo grupo criminoso. Durante a operação, foram apreendidos celulares, anotações sobre atividades ilícitas e dinheiro.



O caso aconteceu em 9 de junho, quando Antônio Gaspazianni Chaves, de 33 anos, foi morto a tiros dentro de seu carro na esquina das ruas Teodoro da Silva e Souza Franco, em Vila Isabel. Dois suspeitos em uma moto aguardaram a vítima sair do bar antes de efetuar os disparos. Em 2023, o bar de Antônio já havia sido alvo de um ataque relacionado a disputas pelo controle do jogo do bicho.