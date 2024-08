Tarcísio cancela compromissos no Cosud e volta para SP após queda de avião em Vinhedo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) cancelou compromissos no Espírito Santo e informou que está retornando para São Paulo em decorrência da queda de um avião na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Além do governador, que acompanhará as equipes de trabalho, também está retornando o secretário da Casa Militar, que coordena a Defesa Civil, Henguel Ricardo Pereira. Os dois participavam de reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) em Pedra Azul, região serrana do Estado capixaba.

O avião, que saiu de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, com 62 pessoas a bordo. Ainda não há informações sobre vítimas. Imagens gravadas por moradores mostram fogo após a queda.