PF investiga queda de avião com 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo

A Polícia Federal (PF) informou que iniciou as investigações sobre a queda de um avião com 58 passageiros e quatro tripulantes em Vinhedo, no interior de São Paulo. O acidente, ocorrido nesta sexta-feira, 9, não deixou sobreviventes, de acordo com o prefeito de Cascavel (PR), Leonaldo Paranhos (Podemos). A aeronave fazia o trajeto entre a cidade paranaense e o Aeroporto de Guarulhos.

Policiais federais já estão no local do acidente, em uma região residencial de Vinhedo. A corporação também está compondo um gabinete de crise montado no Aeroporto de Guarulhos.

A PF também vai enviar para Vinhedo um grupo de especialistas em acidentes aeronáuticos e identificação de vítimas de desastres para auxiliar nas apurações.

O avião que se acidentou em Vinhedo é um ATR-72 da companhia de avião comercial Voepass (antiga Passaredo Linhas Aéreas). Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, sete equipes foram deslocadas para o local. A companhia aérea está fornecendo informações pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, a passageiros, familiares e colaboradores.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas do desastre. O presidente está em uma agenda oficial em Itajaí, no litoral de Santa Catarina.