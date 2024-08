Coronel da Polícia Militar, Victor Cezar Peixoto Nunes, de 63 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento onde vivia, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Agentes do 23° BPM (Leblon) foram acionados para a ocorrência na Rua Visconde de Pirajá. Segundo a corporação, Victor era policial militar da reserva. Ainda não se sabe a causa da morte. No entanto, os militares constataram que ele já estava morto há, pelo menos, 24 horas.