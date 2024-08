A empresa de ônibus Galo Branco está fazendo o que quer com a linha 56. Quase sempre, os passageiros têm que esperar mais de 30 minutos para o ônibus passar e, muitas vezes, os motoristas não têm troco. Além disso, foi proibido de pegar pessoas no Rocha. Por que a prefeitura não toma uma atitude e coloca outra empresa para operar a linha saindo do Rocha? O povo precisa saber o motivo.