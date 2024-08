Dono da casa onde o avião da Voepass caiu, Luiz Augusto de Oliveira estava em casa com a mulher e a empregada, quando ouviu o estrondo e viu as chamas tomando conta da garagem da casa, onde estavam dois carros. Ele pegou as duas mulheres e saiu do local.

"A gente, no momento da colisão, achou que era um helicóptero em pane, pelo barulho. A hora que eu estava quase saindo da residência nós vimos a aeronave já explodindo na garagem da minha residência. Perdemos Bastante coisa. Mas assim, graças a Deus, em cima de tudo o que aconteceu, foi o menor possível. Foi bens materiais. Só tenho que agradecer a Deus, até a forma como a aeronave caiu", afirmou.

Luiz Augusto chegou a ver corpos das vítimas. "O choque é muito grande, é uma tristeza muito grande, na hora que você vê os corpos, principalmente, no terreno ali", completou.