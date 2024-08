Carioca escapou por pouco de voo que caiu em SP

O técnico de TI Adriano Assis escapou por pouco de ser uma das vítimas do acidente com o avião da empresa Voepass, que caiu ontem, em Vinhedo, no interior de São Paulo, deixando 61 pessoas mortas. Voltando para o Rio de Janeiro, o morador de Araruama, na Região dos Lagos, deveria ter embarcado na aeronave, mas chegou atrasado e foi impedido por um funcionário.

"Eu cheguei aqui às 9h40. A Latam estava fechada, mas o voo ia sair pela Voepass. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei esperando para ver se abria. Normalmente, no aeroporto, sempre tem alguém ali no guichê, e não tinha ninguém", contou, em entrevista à Globo.

Ele chegou a brigar com o funcionário, chamado Rodrigo, mas perdeu o voo e ficou aguardando outro, mais tarde, quando chegou a notícia do acidente.

Fiquei lá em cima tomando meu café, esperei. O microfone não falou nada, os placares também não avisaram nada sobre o voo. Quando eu desci, já era 10h30, tinha uma fila enorme aqui. Fiquei esperando. Quando deu 10h41, mais ou menos, o rapaz falou que eu não ia embarcar mais, porque era uma hora antes para o embarque. Nesse momento, eu discuti com ele, e ele salvou minha vida, cara", completou.

O homem voltava para o Rio de Janeiro para celebrar o Dia dos Pais com a família e disse que, ao ver que realmente não embarcaria no horário previsto, chegou a fazer uma previsão. "Eu falei: 'Pô, deve ser livramento de Deus que o avião pode cair', mas falei no momento da raiva", finalizou.