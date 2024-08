Imprensa internacional destaca Lula e vídeos da tragédia na internet

Jornais e outros veículos da imprensa internacional destacaram a queda do avião que matou 61 pessoas em Vinhedo, interior de São Paulo. Dos EUA, ao Reino Unido e à Argentina, a imprensa compartilhou os vídeos difundidos nas redes sociais que mostram o momento da queda da aeronave.

O jornal americano The New York Times repercutiu o acidente e destacou que as causas ainda eram desconhecidas. O Washington Post publicou queda com uma tarja de "Breaking News" em sua página inicial e noticiando o minuto de silêncio pedido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Vídeos

O jornal britânico The Guardian destacou a tragédia na manchete de sua versão internacional do site em que mencionou os vídeos compartilhados nas redes sociais. "Detritos em chamas e pelo menos um corpo podiam ser vistos espalhados pelos jardins de uma área residencial, enquanto veículos de emergência chegavam."

O francês Le Figaro deu espaço para a queda logo abaixo das principais notícias da Olimpíada. "Imagens divulgadas pela mídia local mostraram o avião caindo em alta velocidade, e outras mostraram uma longa coluna de fumaça subindo acima do que parecia ser uma área residencial", escreveu, antes de descrever relatos de moradores de Vinhedo à imprensa brasileira.

Na Argentina, o La Nación escutou especialistas em aviação brasileiros sobre hipóteses para a queda. Já o concorrente Clarín ilustrou o modelo e informações do avião da VoePass envolvido na tragédia.

BBC, DW News, ABC News, CNN, Fox News, Wall Street Journal, Al Jazeera, entre outros, também destacaram com envio de notificações às suas audiências.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.