Confira lista atualizada com nomes dos 58 passageiros e 4 tripulantes

Passageiros do voo 2283
CONSTANTINO THÉ MAIA
ROSANGELA SOUZA
ELIANE ANDRADE FREIRE
LUCIANI CAVALCANTI
JOSE FER
DENILDA ACORDI
MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA
JOSE CLOVES ARRUDA
NELVIO JOSE HUBNER
GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA
RONALDO CAVALIERE
SILVIACRISTINA OSAKI
WLISSES OLIVEIRA
HIALESCARPINE FODRA
DANIELA SCHULZ FODRA
REGICLAUDIO FREITAS
SIMONEMIRIAN RIZENTAL
JOSGLEIDYS GONZALEZ
MARIA PARRA
JOSLAN PEREZ
MAURO BEDIN
ROSANGELAMARIA DEOLIVEIRA
ANTONIO DEOCLIDES ZINI JUNIOR
KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI
MAURO SGUARIZI
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA
MARIA VALDETE BARTNIK
RENATO BARTNIK
HADASSA MARIA DA SILVA
RAPHAEL BOHNE
RENATO LIMA
RAFAEL ALVES
LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO
ADRIELLE COSTA
LAIANA VASATTA
ANACAROLINE REDIVO
JOSECARLOS COPETTI
ANDRE MICHEL
SARAH SELLALANGER
EDILSON HOBOLD
RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS
LIZIBBA DOS SANTOS
PAULO ALVES
PEDRO GUSSON DO NASCIMENTO
ROSANA SANTOS XAVIER
THIAGO ALMEIDA PAULA
ADRIANA SANTOS
DEONIR SECCO
ALIPIO SANTOS NETO
RAQUEL RIBEIRO MOREIRA
ADRIANO DA LUCA BUENO
MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR
DIOGO AVILA
LUCIANO TRINDADE ALVES
ISABELLA SANTANA POZZUOLI
TIAGO AZEVEDO
MARIANA BELIM
ARIANNE RISSO
QUATRO TRIPULANTES
DEBORA SOPER AVILA
RUBIA SILVA DE LIMA
HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA
DANILO SANTOS ROMANO