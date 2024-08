Fórum vai debater avanços do estado do Rio nos últimos anos

Com o intuito de debater o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro nos últimos anos, o jornal O DIA vai realizar o fórum Avanço RJ nesta terça-feira (13), no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont. Com transmissão em tempo real no YouTube e no Facebook do DIA, o evento vai acontecer entre 9h e 16h.

Quatro temas fundamentais para a população fluminense foram selecionados para os debates: Saúde, Segurança Alimentar, Meio Ambiente e Segurança Pública. Cada um deles será foco de um painel formado por especialistas que vão debater os avanços alcançados e apontar os próximos passos para manter o ritmo de desenvolvimento. Dois painéis serão realizados pela manhã e dois na parte da tarde, todos conduzidos pela jornalista Ana Miguez.

O Avanço RJ será aberto com a discussão sobre Saúde. Claudia Mello, secretária de Estado de Saúde; Luciane Velasque, superintendente de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde da SES-RJ; Alexandre Cauduro, coordenador do programa RJ Transplantes; e Rodrigo Medina, superintendente de Operações Aéreas, vão falar sobre investimentos em inovação, reformas de hospitais e Unidades de Pronto Atendimentos e outros assuntos.

Em seguida, ainda pela manhã, um dos temas contemporâneos mais debatidos em todo o mundo será o foco. O painel Meio Ambiente - G20 vai reunir Bernardo Rossi, secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade; Marie Ikemoto, subsecretária de Mudanças do Clima e Conservação da Biodiversidade; Ana Asti, subsecretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Sustentabilidade; e Bruno Costa, subsecretário de Relações Internacionais. Além de ações de saneamento e diminuição do desmatamento, programas como Limpa Rio e Floresta do Amanhã estarão em pauta.

Após o intervalo, o Fórum Avanço RJ será retomado na parte da tarde com o painel sobre Segurança Pública. Os avanços na área, como os obtidos com investimentos em tecnologia e estrutura, serão debatidos por Victor dos Santos, secretário de Estado de Segurança Pública; Coronel Marcelo de Menezes Nogueira, secretário de Polícia Militar; Pedro Guimarães, presidente do Apresenta (Associação de Promotores de Eventos); e Luís Henrique de Souza Lopes; consultor jurídico do Conselho de Administração da Light.

Na sequência, políticas públicas voltadas para assegurar a Segurança Alimentar da população, como o Restaurante do Povo, o RJ Alimenta e o Café do Trabalhador, serão debatidas por Rosângela Gomes, secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Victor Hugo Miranda, superintendente de Segurança Alimentar e Nutrição da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Claudia Olsieski da Cruz, coordenadora de Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; e Thiago Nemésio, chefe da divisão de Fomento à Agricultura Familiar da Ceasa e coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos do RJ.