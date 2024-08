Sempre tudo parado na Avenida Brasil, no sentido Centro da Cidade, logo após o Batan. No final da tarde, o trânsito fica completamente congestionado e ninguém sabe o que acontece. É frustrante enfrentar esse caos sem nenhuma explicação ou informação sobre o motivo do engarrafamento. É essencial encontrar soluções para minimizar esses constantes congestionamentos e melhorar a fluidez do tráfego.