A passarela sobre a linha do trem que liga a Avenida Getúlio de Moura à Rua Bernardino de Melo, na entrada do bairro K11, precisa de manutenção urgente. A lâmpada do poste na subida da passarela, em frente ao Colégio Leopoldo está queimada, dificultando a travessia dos pedestres. Pedimos à prefeitura de Nova Iguaçu que resolva esses problemas para garantir a segurança de todos.