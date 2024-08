Ausência de imagens na Cidade Nova

Em seu relatório, a Polícia Federal também afirma ser injustificada a ausência de imagens da rota de fuga dos criminosos no dia do assassinato. Próximo ao local ficam a sede administrativa da Prefeitura do Rio e o antigo Centro de Convenções Sulamérica, que poderiam oferecer alternativas de imagens do caminho feito pelo carro dos assassinos.

Após sete meses do ocorrido, uma denúncia anônima fez com que imagens do carro fossem recuperadas, mostrando o veículo na altura do Quebra-Mar, na praia da Barra da Tijuca, local relativamente próximo da casa de Ronnie Lessa. Essas imagens foram anexadas no inquérito da Polícia Civil, aberto por Giniton.

O novo relatório entregue pela Polícia Federal tem 87 páginas, faz parte do inquérito que apura a obstrução das investigações e corre em paralelo ao inquérito em que os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa são acusados de serem os mandantes do crime.