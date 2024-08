Poliana Abritta se emociona ao vivo no 'Fantástico' ao falar de vítimas de queda de avião

Poliana Abritta, apresentadora do programa, da TV Globo, se emocionou no período da noite do domingo, 11, ao falar sobre as duas crianças que foram vítimas da queda de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta, 9.

Com feição séria e voz embargada, ela teve dificuldades para completar algumas frases: "Duas crianças estavam entre as vítimas. Liz ia passar o Dia dos Pais em Florianópolis... [breve pausa] Desculpa. E Joslan estava com a mãe e a avó, a caminho da Venezuela, país de origem da família... Desculpa."

Poliana Abritta fez referência a Joslan Perez, de quatro anos, e a Liz Ibba dos Santos, de três anos. Eles estão entre as 62 vítimas fatais do acidente aéreo.

Queda do avião da Voepass

O voo da Voepass fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo, e tinha 58 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 62 vítimas fatais.

O acidente ocorreu por volta das 13h20 em um bairro residencial em Vinhedo, interior de São Paulo.