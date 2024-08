Jovem influenciadora com câncer terminal, Isabel Veloso anuncia gravidez

Após descobrir dois novos nódulos em sua luta contra um câncer terminal, a influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, anunciou no domingo, 11, que está grávida de seu primeiro filho. Ela se casou há cerca de dois meses com Lucas Borbas, de 22 anos.

Em um vídeo, Isabel e Lucas compartilharam a notícia com seus seguidores. "Recentemente, Lucas e eu começamos a decorar a casa com um cuidado especial, escolhendo cada detalhe com carinho. A visita ao médico trouxe uma notícia que mudaria nossas vidas para sempre. E assim, começamos a preparar o ambiente para uma nova vida que está a caminho."

Na legenda da publicação Isabel usa a citação bíblica do Salmo 139:16: "Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir."

O que Isabel Veloso tem

A influenciadora, que ganhou notoriedade nas redes sociais ao compartilhar sua jornada de enfrentamento do Linfoma de Hodgkin, uma forma agressiva de câncer, contou que durante uma consulta médica recente foram descobertos dois novos nódulos, ambos nos seios.

Segundo ela, os médicos acreditam que há grandes chances de que sejam benignos, mas exames adicionais serão necessários para uma avaliação mais detalhada. "Querendo ou não, fiquei preocupada. Vai dar tudo certo. Vou dormir", desabafou.

Isabel foi diagnosticada aos 15 anos, na época sua expectativa de vida era de seis meses. Atualmente a doença está parada, mas segundo a influenciadora "quando ela começar a se disseminar, não vai mais parar".