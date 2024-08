Vídeo sobre toque retal como forma de prevenção da arritmia cardíaca chama atenção na web

Na última sexta-feira (9), o nutricionista Rodrigo Góes gerou debate nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em parceria com o médico infectologista Ricardo Kores no qual indica o toque retal como alternativa de avaliação diagnóstica para arritmia cardíaca. Em um esquete bem-humorado, Góes interpreta um paciente resistente ao tratamento. “Sabia que uma ded@da na ‘rosquinha’ pode resolver?”, sugere Kores ao criador do famoso bordão "Fake Natty".Segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC), distúrbios no ritmo do coração causam cerca de 320 mil mortes por ano no País. Aproximadamente 20 milhões de brasileiros são afetados pelo problema e convivem com sintomas como palpitações, falta de ar, dores no peito e desmaios. A combinação de conscientização e cuidados médicos podem prevenir complicações graves e salvar vidas. Confira!