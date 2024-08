Advogado pede investigação

Bruno Vergilio, advogado da família, informou, ontem, que o motorista do outro veículo já foi identificado e passou por exames toxicológicos, assim como Carlos André. Ele contou ainda que o homem chegou a bater três vezes no carro de Elaine e Carlos, na tentativa de fazê-los parar. Ele espera que o homem seja alvo de uma investigação detalhada.

"A gente espera que um inquérito seja instaurado para avaliar a conduta do outro motorista. Esse veículo, que também sofreu avarias, passou por perícia e a gente aguarda o laudo. A atitude dele foi muito excessiva, ele bateu no carro do André três vezes, em uma atitude completamente desproporcional", disse.

O advogado acrescentou que terá acesso ao inquérito aberto na Delegacia de Homicídios somente na sexta-feira, mas que, até o momento, são dois policiais envolvidos.