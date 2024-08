A CET-RIO e a Secretaria Municipal de Trânsito do Rio de Janeiro precisam agir com urgência no bairro de Cosmos, especialmente na Estrada Guarujá, próximo à estação de trem. A falta de sinalização de trânsito está causando caos no local, com acidentes frequentes, é preocupante devido à proximidade de escolas. A comunidade pede por melhorias imediatas para garantir a segurança dos pedestres e motoristas.