É desrespeitoso que pacientes com câncer de São Gonçalo, que fazem tratamento em Niterói, enfrentem dificuldades com o Vale Social. O RioCard Mais em Alcântara só oferece 10 a 20 viagens, insuficiente para quem depende do benefício. Quando as dores atacam, muitos ficam sem dinheiro e sem crédito, precisando buscar recursos para continuar o tratamento. A prefeitura poderia garantir créditos para 30 dias.