Drew Barrymore revela final original trágico de 'Como Se Fosse a Primeira Vez': 'Era um drama'

Como Se Fosse a Primeira Vez, uma das comédias românticas mais queridinhas dos anos 2000, quase teve um final totalmente diferente. De acordo com Drew Barrymore, protagonista do filme ao lado de Adam Sandler, o filme de Peter Segal era, originalmente, um drama, e o casal principal tinha um desfecho bem mais melancólico. A revelação foi feita durante o talk show da atriz, em resposta ao questionamento do coapresentador Ross Matthews sobre finais dos filmes de Barrymore que acabaram de forma diferente do planejado.

"Algo que sempre ficou na minha cabeça é o final original de '50 primeiros encontros' (tradução livre), como era chamado na época. Era um drama que se passava em Seattle. O final original era ela falando 'você deveria ir embora e viver sua vida, não há vida aqui'. E ele só vai embora, e quando volta ele entra no restaurante, só senta e diz 'Oi, eu sou Henry'. E o filme acaba".

Diferentemente do drama descrito por Barrymore, Como Se Fosse a Primeira Vez tem um final esperançoso e feliz, com o personagem de Adam Sandler formulando um plano para que Lucy possa se lembrar de sua vida, e ficar consciente de sua condição, todo dia de manhã.

Como Se Fosse a Primeira Vez comemora 20 anos de lançamento em 2024. Dirigido por Peter Segal, ele marcou a segunda colaboração de Drew Barrymore e Adam Sandler, que já haviam contracenado em Afinado no Amor. O filme está disponível em streaming na Max.