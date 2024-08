Homem de 75 anos morre ao ser arrastado por onda no Leme

Valeriano Osvalde Andrade Caldas, de 75 anos, morreu afogado na manhã desta terça-feira (13) na Praia do Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava com um grupo próximo à Pedra do Leme, no Caminho dos Pescadores, quando uma onda bateu e o arrastou para o mar. Outras pessoas foram vistas correndo do local.



Os guarda-vidas do Grupamento Marítimo de Copacabana mergulharam e retiraram Valeriano, já desacordado, da água. Na areia, os socorristas tentaram reanimá-lo, realizando uma massagem cardíaca, mas sem sucesso.



Valeriano foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, mas morreu na unidade, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



Um helicóptero da corporação pousou na areia para auxiliar no resgate. As equipes foram acionadas por volta das 9h30.



Aviso de ressaca



A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para todo o litoral do Rio nesta segunda-feira (12), válido até às 6h desta quinta-feira (15), com ondas que podem chegar a 4 metros de altura durante todo o período.



A recomendação é que seja evitado banho e práticas de esportes no mar em locais que estejam em condições de ressaca.