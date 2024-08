Vídeo: operador de áudio da Rádio Tupi morre durante programa ao vivo

Rio - O operador de áudio da Rádio Tupi, Jorge Luís de Oliveira Martins, mais conhecido como Jorginho Uepa, de 51 anos, morreu nesta terça-feira (13), após passar mal durante uma transmissão ao vivo do programa 'Patrulha da Cidade'. Ele chegou a ser levado, com vida, para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu. A causa da morte não foi revelada.

O caso aconteceu no momento em que o jornalista Mário Belisário conduzia a programação. Ele chegou a pedir calma enquanto a equipe da Tupi prestava socorro à vítima.

Pelas redes sociais, a Rádio Tupi lamentou o ocorrido e informou que o operador de áudio deixa a mulher, três filhos, três enteadas e uma neta. Além de integrar a equipe do Patrulha Cidade, ele também participava do 'Palavra Amiga' e outros quadros do Show do Heleno Rotay.

"Morador de Santa Cruz, Jorge Luís de Oliveira Martins morreu fazendo uma das coisas que mais amava. Estava na mesa de áudio, ao lado de todo o elenco da Patrulha da Cidade, na tarde desta terça-feira (13), sob o comando de Mário Belisário, quando se sentiu mal e foi socorrido pelos colegas. Jorginho Uepa deixa mulher, três filhos, três enteadas e uma neta. Ele deixa também um vazio enorme no coração de todos nós, que assim como vocês, ouvintes, formamos a Grande Família Tupi", diz um trecho da nota.