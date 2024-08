Influenciador analisa relação de Fiuk e Fábio Júnior: ‘É só ir em um show que você encontra ele’

Nesta terça-feira (13), o influenciador Jhonata Teixeira publicou nas redes sociais um vídeo em que brinca com a declaração feita pelo ator Fiuk no Dia dos Pais, na qual acusou o cantor Fábio Júnior de ter sido ausente. No registro, que conta com mais de 400 mil visualizações, o criador de conteúdo sugere locais em que Fiuk pode achar o pai famoso. “Pensa que você ainda pode encontrar o seu pai em localidades como Spotify ou em uma entrevista antiga dele. Pensa que você nunca vai perder seu pai de vista porque ele é o Fábio Júnior. É só ir em um show que você encontra ele”, brincou Jhonata. Assista!