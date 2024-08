Fórum debateu avanços do estado

Ontem (13), no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, aconteceu o 'Avanço RJ', fórum realizado pelo jornal O DIA, com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, para debater desafios e conquistas recentes do estado.

Quatro temas foram discutidos (Saúde, Segurança Alimentar, Meio Ambiente - G20 e Segurança Pública) em painéis conduzidos pela jornalista Ana Miguez e transmitidos em tempo real no YouTube e no Facebook do DIA.

SAÚDE

O painel de abertura destacou os avanços na Saúde, setor que recebeu investimentos de R$20 bilhões em três anos, e foi composto por Claudia Mello, secretária de Saúde; Luciane Velasque, superintendente de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde da SES-RJ; Alexandre Cauduro, coordenador do programa RJ Transplantes; e Rodrigo Medina, superintendente de Operações Aéreas.

Claudia destacou o compromisso da atual gestão em não ficar restrita à capital, citando, por exemplo, as reformas das UPAs do estado. O Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, que ganhou 45 leitos, foi outro destaque. "É o maior centro de qualificação para cirurgias cerebrais do país", disse a secretária.

O transplante de órgãos foi um ponto alto do debate. O painel terminou com o relato de Eric dos Santos, pai de Calíope, menina que aos três meses foi diagnosticada com uma alteração cardíaca que apenas um transplante de coração poderia resolver. "Todo mundo (no hospital) acolheu minha esposa e eu. Todos batalhando pela vida da minha filha. Posso afirmar que o mundo que essas pessoas vivem é de dedicação total à vida", disse Eric.

MEIO AMBIENTE - G20

O segundo painel, Meio Ambiente - G20, reuniu Renato Jordão, presidente do Inea; Marie Ikemoto, subsecretária de Mudanças do Clima e Conservação da Biodiversidade; Ana Asti, subsecretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Sustentabilidade; e Bruno Costa, subsecretário de Relações Internacionais.

"A gente levantou os desafios para o estado se tornar aderente à economia azul, que tem a ver com recursos hídricos e sustentabilidade. A gente abriu um chamamento público para startups do mundo todo", disse Ana Asti, revelando que 19 das 289 startups que se inscreveram já estão trabalhando.

SEGURANÇA PÚBLICA

O fórum foi retomado à tarde com o painel sobre Segurança Pública. Os avanços na área foram debatidos por Victor dos Santos, secretário de Segurança Pública; Coronel Marcelo de Menezes Nogueira, secretário de Polícia Militar; Pedro Guimarães, presidente do Apresenta; e Luís Henrique de Souza Lopes; consultor jurídico do Conselho de Administração da Light.

Victor dos Santos falou um pouco sobre o plano para enfrentar o crime organizado. "A asfixia das organizações criminosas é o caminho mais eficaz. Todos buscam lucro. As guerras que a gente vê por território são por conta disso", disse o secretário.

SEGURANÇA ALIMENTAR

O painel final debateu políticas públicas para assegurar a Segurança Alimentar e reuniu Rosângela Gomes, secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Victor Hugo Miranda, superintendente de Segurança Alimentar e Nutrição; Claudia Olsieski, coordenadora de Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan); e Thiago Nemésio, chefe da divisão de Fomento à Agricultura Familiar da Ceasa.

Rosângela falou sobre sua experiência pessoal e destacou a importância dos programas. "O governo serve 53 mil refeições por dia, um número extremamente significativo. Na minha época, eu não tinha acesso a um Restaurante do Povo, a um Café do Trabalhador", disse a secretária.