Segundo Alessandra, o filho reagiu e também foi para cima do funcionário do hospital: "A reação do meu filho foi se levantar e ir para cima dele, mas ele estava ferido e era um menino magrinho que não apresentava perigo e esse monstro o tempo todo querendo dar chutes e pontapés. Meu filho caiu e eu tive que ficar com ele no meu colo, o sangue jorrava e ele ficou roxo, acho que ele faleceu naquela hora mesmo. Eu quero justiça, isso não pode ser feito com paciente nenhum, independente de qualquer coisa. Eles poderiam ter imobilizado ele ou dado um calmante. Era para o Richard estar aqui vivo".

Alessandra também revelou que seu filho lutava contra a depressão e a bipolaridade, mas apesar disso tinha o sonho de se tornar escritor. "O sonho dele era ser escritor. Na segunda-feira a gente ia procurar um lugar para ele apresentar o texto dele, Entre Amor e Paixão".