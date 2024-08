Civil colhe depoimentos

Em depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca), os profissionais envolvidos no caso afirmaram que Richard deu entrada com um ferimento no pescoço e, durante o atendimento, começou a agir de forma agressiva. Ele também teria tentado fugir da unidade. Em outro momento, Richard teria ameaçado os funcionários.

Na sequência, um médico foi até a sala de atendimento e tentou medicar Richard, mas teria sido golpeado com dois socos no rosto. "Richard iniciou as agressões contra o médico, que para se defender tentou imobilizar o paciente, que estava descontrolado e em acesso de fúria", diz o relato.

Richard já havia sido hospitalizado no CER da Barra, em maio deste ano, com quadro de surto psicótico. Na ocasião, ele tinha lesões no braço causadas por ele mesmo e precisou ser contido por militares do Corpo de Bombeiros.