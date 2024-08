Sapucaí: ingressos mais baratos

Os foliões que desejam acompanhar de perto os desfiles do Rio Carnaval 2025 ganharam mais um motivo para comemorar. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA) anunciou, ontem, que os ingressos de arquibancadas especiais estarão mais baratos. As compras poderão ser realizadas online no dia 27 de agosto, na plataforma ticketmaster.com.br. As informações são do site Carnavalesco.

Dessa vez, os setores 2, 3, 4, 5, 10 e 11 terão o mesmo valor, tanto para os desfiles competitivos como para o Sábado das Campeãs, assim como as cadeiras individuais do setor 12, que custarão R$ 190 (R$ 95 a meia) por dia. Já os setores 6 e 8 custarão R$ 230 (R$ 115 a meia), com o setor 7 saindo a R$ 200 (R$ 100 a meia). Vale destacar que cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, sendo apenas uma meia-entrada.

Passaporte

Além dos ingressos avulsos, será realizada na mesma data a venda do Passaporte Rio Carnaval, uma novidade que garantirá acesso ao Sambódromo nos três dias de desfiles oficiais por R$ 450. Para essa modalidade promocional, só será possível adquirir uma unidade por CPF, sendo o ingresso pessoal e intransferível.

As apresentações do Grupo Especial em 2025 acontecerão nos dias 2, 3 e 4 de março, no Sambódromo carioca, com as seis primeiras retornando para o Desfile das Campeãs no dia 8.