Uma amendoeira está acabando com o piso da minha casa também com as nossas calçadas, e sujando nossas casas. A Prefeitura nada faz para nos ajudar, já vieram aqui e tiram foto, mas até agora nada fizeram. Essa árvore está trazendo muito transtorno para os moradores da rua. O endereço é Rua Maurício de Andrade 189, Bairro Paciência, Zona Oeste.