Em Santa Margarida, na Rua Coremas, lote 2, quadra 132, Cosmos, há uma obra que está colocando em risco as casas vizinhas. A construção é muito alta, situada em um terreno de encosta. Há problemas estruturais graves. A obra já apresenta rachaduras que se estendem da base até o topo das paredes. A adição de mais peso no terreno, sem preparo adequado, agrava ainda mais o risco para as residências próximas.