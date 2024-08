A Prefeitura de São Gonçalo realizou um conserto de esgoto no ano passado na Rua Benjamim Constant, em frente ao número 526, conhecido como Esquina da Alegria, em Neves. A reposição adequada não foi realizada após o conserto. Os moradores estão jogando pedras para cobrir as manilhas expostas e evitar novos danos. Pedimos que a prefeitura providencie a reposição necessária com urgência para evitar acidentes.